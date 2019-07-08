Воры не боятся сесть в тюрьму

Россияне высказались относительно того, не боятся ли, по их мнению, воры и преступники тюремного заключения.

43% россиян считают, что страха сесть в тюрьму у воров и преступников совершенно нет. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

39% опрошенных уверены в том, что воры руководствуются одним — желанием обогатиться, поэтому до или во время совершения преступления они не думают ни о чем другом, кроме денежных средств.

18% пользователей Рамблера считают, что страх тюремного заключения у воров и преступников есть, но финансовая потребность вынуждает их рисковать жизнью.

В опросе приняли участие 9226 человек.

Ранее стало известно о том, что кассирша из Башкирии из «родного» банка украла 23 миллиона рублей. Обстоятельства данного инцидента до сих пор выясняются.