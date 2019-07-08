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Воры не боятся сесть в тюрьму 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне высказались относительно того, не боятся ли, по их мнению, воры и преступники тюремного заключения.
43% россиян считают, что страха сесть в тюрьму у воров и преступников совершенно нет. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
39% опрошенных уверены в том, что воры руководствуются одним — желанием обогатиться, поэтому до или во время совершения преступления они не думают ни о чем другом, кроме денежных средств.
18% пользователей Рамблера считают, что страх тюремного заключения у воров и преступников есть, но финансовая потребность вынуждает их рисковать жизнью.
В опросе приняли участие 9226 человек.
Ранее стало известно о том, что кассирша из Башкирии из «родного» банка украла 23 миллиона рублей. Обстоятельства данного инцидента до сих пор выясняются.
Происшествия
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