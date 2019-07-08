Неизвестные обстреляли машину в центре Москвы

Неизвестные в понедельник обстреляли машину на Марксистской улице в центре Москвы , ограбили ее водителя и скрылись. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили ее и, пригрозив ее водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку. В ней находились документы и деньги, сумма похищенного устанавливается", — сказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что правонарушители скрылись на своем автомобиле. Идет их розыск, в городе введен план "Перехват".