Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии

Один человек пострадал в результате столкновений между участниками различных акций протеста в Тбилиси . Об этом сообщает «Новое Время».

Грузии Митингующий за отставку главы МВД Георгия Гахарии на антироссийской акции получил травму. Отмечается, что он был госпитализирован с пробитой пряжкой ремня головой. По словам родственников пострадавшего, 22-летний Торнике Беридзе был ранен одним из противников ЛГБТ-сообщества, акция которых также проходит на центральном проспекте столицы.

В ходе протестов митингующие забросали друг друга бутылками. Причиной инцидента, по некоторым данным, стало то, что несколько участников антироссийского митинга присоединились к акции выступающих против проведения гей-парада.