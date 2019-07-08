В Новосибирске на парковке нашли крокодила

Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".

Крокодила с перевязанной скотчем пастью сняли на видео местные жители, проходившие по парковке ТРЦ "Континент", где расположился цирк.

"Во время представления к нам привезли двух крокодилов. Каким-то образом у ящика отодвинулась стенка и крокодил выбежал. Пасть у него перемотана скотчем, чтобы он никого не повредил, так как мы их (крокодилов — ред.) еще не знаем, и в программе они не были заявлены", — сказал собеседник агентства.

Администратор уточнил, что крокодилов цирку добровольно передали люди, которым, по-видимому, стало сложно за ними ухаживать. По его словам, крокодил побегал по асфальту между фур буквально несколько минут, причем на огороженной для цирка территории.