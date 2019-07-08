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В Новосибирске на парковке нашли крокодила 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Крокодила с перевязанной скотчем пастью сняли на видео местные жители, проходившие по парковке ТРЦ "Континент", где расположился цирк.
"Во время представления к нам привезли двух крокодилов. Каким-то образом у ящика отодвинулась стенка и крокодил выбежал. Пасть у него перемотана скотчем, чтобы он никого не повредил, так как мы их (крокодилов — ред.) еще не знаем, и в программе они не были заявлены", — сказал собеседник агентства.
Администратор уточнил, что крокодилов цирку добровольно передали люди, которым, по-видимому, стало сложно за ними ухаживать. По его словам, крокодил побегал по асфальту между фур буквально несколько минут, причем на огороженной для цирка территории.
"Его быстро поймали и мы определили обратно на место. Сейчас крокодилам готовится отдельная комната, в которой они будут жить. Пока они сидят в фуре отгороженные фанерой. Никто не пострадал, все в порядке", — добавил он.
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Происшествия , РИА Новости , Новосибирск
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