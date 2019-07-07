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Под Полтавой разбился легкомоторный самолет 

Рамблер + ещё 2 19 минут назад
Фото: dsns.gov.ua
В авиакатастрофе самолета на Украине выжил один человек.
Воздушное судно упало в Полтавской области, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В селе Плехов самолет упал на пшеничное поле. Один человек погиб и один травмирован», — сказано в сообщении.
Причина аварии пока не известна. Спасатели говорят, что падение легкомоторного самолета не вызвало пожар.
Ранее сообщалось, что автобус с украинскими номерами опрокинулся на трассе в Польше. Водитель вез 37 граждан Украины, и заснул за рулем. 11 человек попали в больницу.
Происшествия , В мире , Украина , Полтава
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