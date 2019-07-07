Под Полтавой разбился легкомоторный самолет 

В авиакатастрофе самолета на Украине выжил один человек.
Воздушное судно упало в Полтавской области, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В селе Плехов самолет упал на пшеничное поле. Один человек погиб и один травмирован», — сказано в сообщении.
Причина аварии пока не известна. Спасатели говорят, что падение легкомоторного самолета не вызвало пожар.
Ранее сообщалось, что автобус с украинскими номерами опрокинулся на трассе в Польше. Водитель вез 37 граждан Украины, и заснул за рулем. 11 человек попали в больницу.