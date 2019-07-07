Под Полтавой разбился легкомоторный самолет

В авиакатастрофе самолета на Украине выжил один человек.

Воздушное судно упало в Полтавской области, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В селе Плехов самолет упал на пшеничное поле. Один человек погиб и один травмирован», — сказано в сообщении.

Причина аварии пока не известна. Спасатели говорят, что падение легкомоторного самолета не вызвало пожар.

Ранее сообщалось, что автобус с украинскими номерами опрокинулся на трассе в Польше. Водитель вез 37 граждан Украины, и заснул за рулем. 11 человек попали в больницу.