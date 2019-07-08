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Истерзанная девочка из Ингушетии лишится правой руки 

360tv.ru + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прогнозы врачей по сохранению кисти правой руки семилетней девочки из Ингушетии, которая стала жертвой приемной семьи, не оправдались. Часть руки придется ампутировать. Как сообщил «Интерфакс», об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
«К сожалению, сейчас прежние прогнозы о спасении правой кисти не подтверждаются. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность», — заявила детский омбудсмен и подчеркнула, что сейчас врачи борются за сохранение левой руки.
Семилетнюю девочку со следами серьезных побоев привезла в больницу Назрани в минувший четверг, 4 июля, ее тетя. Из-за тяжелого состояния ребенка врачи приняли решение о переводе ее в НИИ детской хирургии и травматологии в Москву. Медики диагностировали у девочки ожоги, ссадины, некроз пальцев правой руки и серьезные изменения мышц плеча.
По подозрению в причастности к издевательствам над ребенком следователи арестовали ее тетю. Против нее завели уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. При этом сама женщина свою вину не признала. Суд арестовал ее на два месяца.
Сейчас сотрудники ведомства намерены проверить работу участкового врача и органов опеки и попечительства.
В министерстве здравоохранения Ингушетии ранее заявляли, что девочка находится на консервативном лечении и пока получает только сосудистые препараты и физиотерапию. За ее состоянием и о том, как вести ее лечение наблюдает консилиум врачей.
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Комментарии1
Происшествия , Анна Кузнецова , Республика Ингушетия
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