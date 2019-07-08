Истерзанная девочка из Ингушетии лишится правой руки

Прогнозы врачей по сохранению кисти правой руки семилетней девочки из Ингушетии , которая стала жертвой приемной семьи, не оправдались. Часть руки придется ампутировать. Как сообщил «Интерфакс», об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

«К сожалению, сейчас прежние прогнозы о спасении правой кисти не подтверждаются. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность», — заявила детский омбудсмен и подчеркнула, что сейчас врачи борются за сохранение левой руки.

Семилетнюю девочку со следами серьезных побоев привезла в больницу Назрани в минувший четверг, 4 июля, ее тетя. Из-за тяжелого состояния ребенка врачи приняли решение о переводе ее в НИИ детской хирургии и травматологии в Москву. Медики диагностировали у девочки ожоги, ссадины, некроз пальцев правой руки и серьезные изменения мышц плеча.

По подозрению в причастности к издевательствам над ребенком следователи арестовали ее тетю. Против нее завели уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. При этом сама женщина свою вину не признала. Суд арестовал ее на два месяца.

Сейчас сотрудники ведомства намерены проверить работу участкового врача и органов опеки и попечительства.

В министерстве здравоохранения Ингушетии ранее заявляли, что девочка находится на консервативном лечении и пока получает только сосудистые препараты и физиотерапию. За ее состоянием и о том, как вести ее лечение наблюдает консилиум врачей.