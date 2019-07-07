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Два человека пострадали при взрыве баллона с фреоном на крыше здания в Ростове-на-Дону 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Два человека пострадали в результате взрыва баллона с фреоном на крыше здания в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
"В 23:28 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании. По прибытии [установлен] взрыв баллона с фреоном без возгорания на крыше при проведении работ. Пострадали два человека, они госпитализированы", — сказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел по адресу Буденновский проспект, 23а.
По информации МЧС, в ликвидации последствий ЧП задействованы 35 человек и девять единиц техники.
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