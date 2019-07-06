В Шереметьеве объявлена угроза взрыва

Проверку проводят из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе.

Так ТАСС сказал источник в экстренных службах.

По его данным, пассажиров и персонал не эвакуировали. Аэропорт работает в штатном режиме.