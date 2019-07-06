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В Шереметьеве объявлена угроза взрыва
Говорит Москва
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ещё 2
36 минут назад
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РИА Новости
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Проверку проводят из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе.
Так ТАСС сказал источник в экстренных службах.
По его данным, пассажиров и персонал не эвакуировали. Аэропорт работает в штатном режиме.
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