Тетя избитой семилетней девочки арестована

Магасский суд в Ингушетии избрал задержанной тете избитой девочки меру пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой родственница, издевавшаяся на семилетней племянницей Аишей, проведет два месяца, сообщает Следственный комитет

В четверг семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу Ингушетии. В клинику обратилась тетя девочки, в чьей семье воспитывался ребенок. По ее словам, ребенок играл во дворе, упал в яму и сломал руку. После открытого перелома в правой конечности было нарушено кровообращение, развилась угроза гангрены и, как следствие, ампутации руки. Врачи сделали срочную операцию, снизив этот риск до минимума. Левую руку, которая также была повреждена, удалось спасти. Во время осмотра девочки обнаружились застарелые переломы ребер, травма позвоночника, следы укусов и старые шрамы, а также свежие синяки и ссадины, что свидетельствует о систематическом домашнем насилии.

По подозрению в избиении девочки задержана ее тетя — 35-летняя жительница города Сунжа. Ранее женщина отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Почему ранее судимый человек воспитывал несовершеннолетнего ребенка без каких-либо документов об установлении опеки, предстоит выяснить следствию. Арестованной будет предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.