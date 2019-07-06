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Участники митингов в Казахстане принесли с собой оружие 

News.ru + ещё 1 49 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у людей, вышедших на оппозиционные митинги в Казахстане, травматическое оружие и дымовые шашки.
В Казахстане начались задержания
Прокуратура несколько раз предупреждала протестующих о противоправности акций, передаёт РИА Новости сообщение МВД республики. Однако некоторые поддались на «провокационные призывы запрещённой экстремистской организации».
Граждане совершали противозаконные действия в отношении силовиков, что создавало угрозу для других людей, отметили в ведомстве. В связи с этим организаторы и активные протестующие были задержаны и доставлены в полицейское отделение.
Представители министерства подчеркнули, что задержание проводилось в корректной форме и без применения специальных средств.
Ранее News.ru писал, что протесты против властей республики организовало движение «Демократический выбор Казахстана». С просьбой «не поддаваться на провокации» к гражданам страны обратился заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.
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Происшествия , Видео , В мире , СНГ , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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