Заместитель Гройсмана попался на хищении средств из бюджета

На Украине сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили механизм, при помощи которого чиновники Винницкой области занимались присвоением средств из местного и государственного бюджетов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным СБУ, схему организовал один из вице-премьеров Украины. Он якобы обеспечивал назначение на руководящие должности доверенных лиц, которые создали коррупционную схему, когда в регионе выполнялись ремонтно-строительные работы.

"Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях", — говорится в заявлении.