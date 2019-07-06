Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместитель Гройсмана попался на хищении средств из бюджета 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
На Украине сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили механизм, при помощи которого чиновники Винницкой области занимались присвоением средств из местного и государственного бюджетов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным СБУ, схему организовал один из вице-премьеров Украины. Он якобы обеспечивал назначение на руководящие должности доверенных лиц, которые создали коррупционную схему, когда в регионе выполнялись ремонтно-строительные работы.
"Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях", — говорится в заявлении.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.
Газета.Ru: последние новости
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами кассирши
Происшествия , В мире , Петр Порошенко , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что сотрудники ФСБ попали «в разработку»9
«Спекуляции»: Реакция РФ на нападки Пентагона5
Капитана перевернувшегося катера задержали
Стали известны особенности новейшего оружия РФ33
Богатейший человек мира развелся с женой
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение