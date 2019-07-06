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Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ 

News.ru 2 часа назад
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Арестованные бойцы «Альфы», «Вымпела» и офицеры банковского отдела ФСБ попали в разработку коллег неслучайно. Это произошло после того, как выяснилось, что серия обысков закончилась пропажей части обнаруженных денег.
Причём в качестве силовой поддержки в операциях принимали участие одни и те же сотрудники спецподразделений. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.
По данным агентства, к подобным операциям они готовились.
Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно, — цитирует «Росбалт» своего собеседника.
Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей. Тогда пострадавшие решили не скрывать преступление.
Ранее News.ru сообщал, что Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Пятеро силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест. Им грозит 15 лет колонии.
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Происшествия , ФСБ , ФСИН , Росбалт
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