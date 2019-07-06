Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Арестованные бойцы «Альфы», «Вымпела» и офицеры банковского отдела ФСБ попали в разработку коллег неслучайно. Это произошло после того, как выяснилось, что серия обысков закончилась пропажей части обнаруженных денег.

Причём в качестве силовой поддержки в операциях принимали участие одни и те же сотрудники спецподразделений. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

По данным агентства, к подобным операциям они готовились.

Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно, — цитирует «Росбалт» своего собеседника.

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей. Тогда пострадавшие решили не скрывать преступление.