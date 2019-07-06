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Капитана перевернувшегося в Черном море катера задержали 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Южный СУТ СКР
Полиция задержала капитана прогулочного катера, который перевернулся под Туапсе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.
Задержанный оказался уроженцем города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Мужчину задержали в Джубге, на данный момент его передали сотрудникам Следственного комитета на транспорте по ЮФО.
Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. Два человека погибли. Основная версия произошедшего — перегруз судна. Возбуждено уголовное дело.
Владелец прогулочного катера обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии.
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Происшествия , СКР , Приморско-Ахтарск , Туапсе
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