Племянница Скрипаля: дядю держат в секретной лаборатории

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала найденные в мусоре секретные документы химической лаборатории Портон-Даун.

По мнению Виктории Скрипаль, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжает «разыгрывать карту» со Скрипалями, хотя могла бы «досидеть спокойно» месяц, оставшийся ей на посту. По ее словам, секретные документы неслучайно оказались в месте, где их мог найти каждый желающий.

«Смешно, мол, у нас есть доказательства, но мы их никому не покажем. Теперь давайте все выкинем в мусорный бак, чтобы специально все нашли и все узнали», — сказала Скрипаль РИА ФАН.

Кроме того, Виктория выразила мнение, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся в лаборатории в Портон-Дауне, где их насильно удерживают.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.