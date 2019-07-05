Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, после ЧП с прогулочным судном у побережья Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства. В ведомстве напомнили, что в результате происшествия погибли как минимум два человека.
По факту ЧП в Черном море возбуждено уголовное дело
Фото: РИА Новости
Происшествия , Криминал , СКР
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