Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По факту ЧП в Черном море возбуждено уголовное дело 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, после ЧП с прогулочным судном у побережья Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства. В ведомстве напомнили, что в результате происшествия погибли как минимум два человека.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Казани нашли сбежавшую из банка с деньгами кассиршу В Москве по подозрению в хищениях задержаны сотрудники ФСБ Установлены личности погибших в ЧП с катамараном в Черном море
Происшествия , Криминал , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США запустят борьбу с «пагубным влиянием Кремля»2
США анонсировали борьбу с «пагубным влиянием Кремля»33
Россия вернет долг Совету Европы24
Новая страна захотела в еврозону1
Дружба с таксистом стоила россиянину квартиры2
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение