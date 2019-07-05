Отца Сергея Собянина экстренно госпитализировали

Отцу мэра Москвы Сергея Собянина срочно понадобилась помощь медиков. 93-летнего мужчину везут в одну из московских клиник.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пожилого мужчину забрали из элитного коттеджного посёлка Николино на 2-м Успенском шоссе. Для его госпитализации мэр Собянин лично распорядился отправить сразу две машины скорой помощи, одна из которых является реанимобилем.

По предварительным данным, Семён Собянин потерял сознание. Другие подробности пока неизвестны.