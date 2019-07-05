«Врачи несли ей шоколадки и плакали». Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию

Ингушские следователи задержали 35-летнюю жительницу города Сунжа, подозреваемую в истязании семилетней племянницы. Об этой истории стало известно, когда в социальных сетях появились кадры осмотра маленькой Аиши в больнице — на девочке буквально не осталось живого места. Ее тело и голова были покрыты синяками, ожогами и гнойными ранами. Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить девочке руку, — и при взгляде на маленькую пациентку плачут даже самые опытные из них. Подробности истории, которая шокировала всю Россию, изучила «Лента.ру».

«Как в фильме ужасов»

«Вот это фликтены [внутренний гнойник], это, смотри, укус, это шрамы, рубцы старые… Это рука холодная, надо ампутировать», — врач на видеозаписи указывает на опухшую конечность девочки. Та всхлипывает.

«Аиша, хочешь сок?» — спрашивает женский голос, судя по всему, медсестры.

«Шоколад!» — отвечает маленькая девочка.

«Как в фильме ужасов», — комментирует кто-то за кадром.

Вслед за страшным видео с девочкой в Instagram появился рассказ врача, принимавшего ребенка в больнице и оказавшего Аише первую помощь. По его словам, девочка поступила в тяжелом состоянии с жалобами на боли в ранах по всему телу — на обеих руках, грудной клетке и в области ягодиц, где обнаружились ожоги третьей степени месячной давности.

Аишу привела тетя по папиной линии и заявила, что девочка травмировалась неделю назад, якобы упав в канализационную яму. А ожоги получила, «сев в кастрюлю с горячим борщом». За медицинской помощью тетя не обращалась до последнего, пока не стало ясно, что ребенок не может двигать руками — до этого их просто перевязывали бинтами. В итоге перетянули так, что это создало угрозу ампутации, которая сохраняется до сих пор.

«Ленте.ру» удалось ознакомиться с первичной медицинской документацией больницы. Она настолько красноречива, что мы решили привести ее целиком — без купюр.

Первичный осмотр травматолога. Жалобы на боли в ранах по всему телу, в частности в области обеих верхних конечностей, грудной клетки, ​ в области ягодиц.

Кадр: Простые Люди / YouTube/ Lenta.ru

Со слов тети по папиной линии, ребенок получил травму в результате падения в канализационную яму приблизительно неделю назад. Однако к врачам они не обращались и перевязывали обе верхние конечности эластичным бинтом. Ожоговые раны 1-2-3 (а) степени месячной давности, со слов тети, ребенок получил в результате того, что сел в кастрюлю с горячим борщом. Ожоговые раны так же тетя лечила самостоятельно в домашних условиях. За медицинской помощью обратились впервые. Объективный статус: Общее состояние тяжелое. ​

Кадр: Простые Люди / YouTube/ Lenta.ru

Локальный статус: При осмотре определяются множественные (разных размеров) ушибленные и садненные раны на всей поверхности тела (головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей). Обе верхние конечности отечны, контуры сглажены, гиперимированы, движения в локтевых суставах ограничены. В области обеих верхних конечностей определяются гнойно-инфицированные раны. В области ягодиц определяется ожоговые раны 3 (а) степени с признаками инфицирования. Пальцы и правая кисть цианотичные, чувствительность отсутствует.

Кадр: Простые Люди / YouTube/ Lenta.ru

На Rg снимках от сегодняшнего числа определяется перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением. Подвывих головки правого плеча?

Кадр: Простые Люди / YouTube/ Lenta.ru

Диагноз: Закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением. Подвывих головки правого плеча? Множественные ушибы и ссадины по всех поверхности головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Флигмона левой верхней конечности. Гангрена правой верхней конечности. Ожоговые раны 3 (а) степени с признаками инфицирования S=2-3% (~ месячной давности.) Стоит вопрос об ампутации верхней конечности.

По мнению источников «Ленты.ру», ознакомившихся с этими записями, девочка в течение длительного времени находилась без должного надзора и ухода, на ее жалобы окружающие не реагировали или реагировали ненадлежащим образом. Так, давящая повязка при переломе локтевого отростка нанесла гораздо больший вред, чем если бы поврежденную руку вообще не трогали. Скорее всего, при детальном обследовании у Аиши будут выявлены и другие заболевания, а так же с большой степенью вероятности — глубокая психологическая травма.

…Сразу после осмотра маленькую пациентку отправили на операцию — спасать омертвевшую конечность, а о случившемся сразу же уведомили правоохранительные органы

@ri_deti__06__/ Lenta.ru

«Видно, что над ней издевались»

Полицейские не поверили в легенду о яме и кастрюле с супом — и задержали тетю Аиши по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Женщина отказалась признать вину и заявила, что племянница «упала сама».

По данным источника «Ленты.ру», у Аиши есть родители, но они не занимаются ее воспитанием: ребенок постоянно проживает у сестры отца. У женщины есть своя семья и двое маленьких детей, а еще судимость за совершение аналогичного преступления — причинение тяжкого вреда здоровью (пункт 1 статьи 111 УК РФ). Аишу она растила без оформления опеки над девочкой.

Заместитель председателя общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев сообщил «Ленте.ру», что Аиша оказалась с тетей после развода родителей. Мать девочки вышла замуж второй раз и забрала в новую семью двух сыновей. Взять с собой дочь ей не разрешил бывший супруг — сказал, что девочка останется с ним. После этого он уехал на заработки, оставив ребенка родной сестре.

— Общее состояние ребенка тяжелое — но девочка свободно дышит, общается, отвечает на вопросы, — говорит Картоев. — О том, что произошло, ее не спрашивали, чтобы не травмировать — после операции девочка оставалась в реанимации, решался вопрос о ее транспортировке в Москву спецбортом МЧС или обычным рейсом. У меня сложилось впечатление, что Аиша немного отстает в развитии — в физическом плане, психологическом, интеллектуальном. Видно, что над ней издевались. Сейчас она радуется, что к ней хорошо относятся, кормят, приносят сладости — для нее это все в диковинку.

Простые Люди / YouTube/ Lenta.ru

Картоев назвал произошедшее «нонсенсом» и вопиющим случаем для республики: судя по травмам на теле Аиши, она подвергалась истязаниям на протяжении нескольких месяцев, но никто из соседей или родственников не обратился в полицию.

— Создается впечатление, что ребенка держали в доме, не выпускали со двора, — отмечает собеседник «Ленты.ру». — Соседи, социальные службы, духовные, религиозные организации — все просто проглядели. Я знаю, что к ней приходила мать, бабушка по материнской линии, но у ребенка дисбаланс ценностей, она не понимает, кто как к ней относится. Сейчас для нее наиболее близки врачи и медсестры, которые реально заботятся о девочке.

Двое родных детей задержанной временно изъяты из семьи и находятся на обследовании в той же больнице, где оперировали Аишу. По словам Ибрагима Картоева, на вид это «здоровые, ухоженные, пухленькие мальчики», следов насилия у них не обнаружено. Как отмечается в Instagram главы администрации Сунжи Магомета Албакова, после обследования органы опеки и попечительства определят детей в Реабилитационный центр.

«Поцелуйте меня, поцелуйте меня»

Как рассказали журналистам в Минздраве Ингушетии, Аишу три часа оперировали лучшие хирурги республики и в итоге сумели пока избежать ампутации руки. Как оказалось, из-за неудачной перевязки произошла закупорка сосуда, в том числе, тромбом, что провело к остановке кровообращения.

Впрочем, окончательные прогнозы делать рано. Восстановление кровообращения стало первым этапом сохранения конечности. В пятницу вечером девочку отправили в Москву, в НИИ детской хирургии, травматологии и ортопедии.

— Вероятность более 50 процентов, что руку удастся спасти, — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова. — Во время операции мы находились на постоянной связи с центром Рошаля и главным хирургом-травматологом страны, соблюдали все его рекомендации. Состояние девочки соответствует послеоперационному, стабильно тяжелое, но есть положительная динамика.

Судя по записям, сделанным ингушскими блогерами в палате Аиши, через некоторое время после операции девочка почувствовала себя лучше. Она слабо обняла врачей и попросила у них мороженое.

— Она говорила по-ингушски: «Поцелуйте меня, поцелуйте меня», — сообщила «Ленте.ру» руководитель Ингушского регионального отделения организации «Матери России» Лейла Амерханова.

Она добавила, что маленькая пациентка растрогала сердца врачей больницы: глядя на нее некоторые не смогли сдержать слез.

— Доктора, которые оперировали девочку, завалили ее шоколадом, — рассказала Амерханова. — Ее даже когда везли на операцию, обманули, что дадут конфеты. Когда я заглянула в палату, увидела, что все доктора, и мужчины, и женщины, все плачут.

«Никто не знал о существовании ребенка»

Недавно в сети появились кадры допроса одной из бабушек Аиши на ингушском языке. Пожилая женщина плачет и, как говорится в подписи к видео, говорит, что заберет девочку, если ей отдадут. Вопрос, почему никто из родственников не забрал ребенка от тети-истязательницы, остается открытым. Знали ли они и — если знали — почему не приняли мер?

По словам уполномоченного при главе Республики Ингушетия по правам ребенка Заремы Чахкиевой, тетя девочки скрывала ее от посторонних, и никто не знал, что она, по сути, является опекуном. «Она от всех скрывала этого ребенка, говорила что племянница привела [Аишу] в гости», — написала Чахкиева в Instagram.

Как рассказал «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Ингушетия Тимур Галаев, в рамках расследования уголовного дела, в том числе, будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также родителей в связи с неисполнением обязательств по воспитанию девочки.

Уже допрошены свидетели и очевидцы, назначены судебные экспертизы, которые позволят установить характер повреждений на теле девочки. В ближайшее время решится вопрос о заключении ее родственницы под стражу.