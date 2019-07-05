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Все выжившие с перевернувшегося в Черном море катамарана найдены 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 46 26 минут назад
Фото: Wikimedia
Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлена, госпитализация им не потребовалась, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
По словам источника в экстренных службах Краснодарского края, всего на борту перевернувшегося судна находились 43 человека, спасателями на берег доставлены 39 человек, из них двое скончались, передает ТАСС.
Очевидцы происшествия сообщили, что еще нескольких человек доставили на берег оказавшимися рядом плавсредствами.
«Все спасены, их осмотрели медики, от госпитализации они отказались», — сказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации.
Ранее в субботу в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно — катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.
По информации МЧС, на борту судна находились 43 человека, двое из них погибли.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, владелец судна задержан, капитан перевернувшегося катамарана будет объявлен в розыск.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты под руководством первого замглавы Южного следственного управления на транспорте СК России Михаила Маркарова.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Джубга , Краснодарский Край
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