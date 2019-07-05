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Мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Москве жители одного из жилых домов пожаловались на мужчину, который открыл стрельбу из пистолета по детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По их словам, мужчина вышел вечером во двор, начал кричать, а после не менее четырех раз выстрелил в сторону детей. Один из очевидцев, увидев это, побежал в полицию.
Параллельно с ним, как отмечается, в правоохранительные органы обратилась женщина. По ее словам, некий мужчина угрожал с пистолетом в руке двум подросткам, требуя, чтобы они вели себя тише.
Испугавшись, подростки побежали, а мужчина выстрелил им вдогонку. Дети не пострадали.
На настоящий момент сотрудники полиции проводят доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что полицейский устроил стрельбу, чтобы отпугнуть детей.
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