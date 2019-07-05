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Пожар на АЗС в Новой Москве ликвидирован 

ТАСС + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пожар на автозаправке в Новой Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Пожар ликвидирован в 17:40 мск", — сообщили в столичном главке.
Пожар возник на газовой автозаправке в поселении Московский. Загорелись два резервуара и две бытовки на общей площади 100 кв. м. Из-за факельного горения и угрозы взрыва в целях безопасности из торгового центра "Новомосковский" были эвакуированы люди. Пожару, в результате которого пострадали два человека, был присвоен второй, повышенный, номер сложности.
На месте работали более 110 человек, было задействовано свыше 30 единиц техники.
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