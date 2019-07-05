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Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие 

Рамблер 16 минут назад
В Новой Москве произошел пожар на автозаправочной станции, передает «Интерфакс».
В пресс-службе управления МЧС по Москве сообщили, что на газовой заправке возле ТЦ «Новомосковский» загорелись два резервуара и две бытовки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В пиковый момент пожара в небо взметнулся 20-метровый факел.
В результате взрыва пострадали два человека. По данным Life.ru, директор АЗС Александр Щербаков получил ожоги 90% тела, он госпитализирован. Второй пострадавший, оператор АЗС Игорь Денисов, от госпитализации отказался.
«Интерфакс» сообщает, что оба пострадавших были доставлены в больницы.
Посетители торгового центра были эвакуированы, на время тушения пожара движение в районе АЗС было перекрыто. В 17.40 мск МЧС сообщило о ликвидации пожара.
Происшествия , Видео , Александр Щербаков , Игорь Денисов , МЧС , Интерфакс , Москва
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