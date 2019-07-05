Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие

В Новой Москве произошел пожар на автозаправочной станции, передает «Интерфакс»

В пресс-службе управления МЧС по Москве сообщили, что на газовой заправке возле ТЦ «Новомосковский» загорелись два резервуара и две бытовки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В пиковый момент пожара в небо взметнулся 20-метровый факел.

«Интерфакс» сообщает, что оба пострадавших были доставлены в больницы.

Посетители торгового центра были эвакуированы, на время тушения пожара движение в районе АЗС было перекрыто. В 17.40 мск МЧС сообщило о ликвидации пожара.