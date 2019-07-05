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В Новой Москве прогремел взрыв на заправке 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Из расположенного поблизости от заправочной станции торгово-развлекательного центра организована эвакуация персонала и посетителей.
Один человек пострадал при взрыве на газовой автозаправочной станции в новой Москве. Кадры пожара очевидцы публикуют в социальных сетях. На них видно, что высота пламени достигает 20 метров.
На место ЧП вызваны представители оперативных служб города. О причинах происшествия пока не сообщается.
«Происходит загорание двух резервуаров и дух рядом находящихся бытовок на общей площади 100 квадратных метров. Из рядом расположенного ТЦ "Новомосковский" организована эвакуация. Пострадал 1 человек», — сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте пожара работают 56 человек личного состава и 18 единиц техники. Информация уточняется. Площадь возгорания уточняется.
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