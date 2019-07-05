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Появились подробности взрыва у ТЦ в Москве 

Газета.Ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Число пострадавших в результате взрыва, который произошел на газовой заправке у ТЦ "Новомосковский" в Новой Москве, увеличилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
До этого сообщалось об одном пострадавшем и об эвакуации людей из торгового центра.
По словам представителя, на настоящий момент известно о двух пострадавших.
"У них ожоги различной степени тяжести", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России подчеркнули, что пожарным удалось сбить открытый огонь на заправке.
На настоящий момент, уточнили в пресс-службе, пожарные заливают место водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.
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