Появились подробности взрыва у ТЦ в Москве

Число пострадавших в результате взрыва, который произошел на газовой заправке у ТЦ "Новомосковский" в Новой Москве , увеличилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

До этого сообщалось об одном пострадавшем и об эвакуации людей из торгового центра.

По словам представителя, на настоящий момент известно о двух пострадавших.

"У них ожоги различной степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России подчеркнули, что пожарным удалось сбить открытый огонь на заправке.

На настоящий момент, уточнили в пресс-службе, пожарные заливают место водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.