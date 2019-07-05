Найдено тело еще одной жертвы крушения на Дунае

В 66 километрах от места крушения катера на Дунае обнаружено тело погибшей туристки из Южной Кореи . Она стала 25 жертвой кораблекрушения у здания парламента в центре Будапешта . В прогулочный катер, на котором были 33 корейских туриста и два члена экипажа, 29 мая столкнулся с другим судном — теплоходом Viking Sygin. После столкновения катер Mermaid ("Русалка") затонул.

Южнокорейские туристы совершали турне по шести странам Восточной Европы. Семь туристов были спасены сразу после крушения, сообщает РИА Новости. Два венгерских моряка погибли.

Все возможные средства при поиске пропавших при крушении распорядился использовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

11 июня катер был поднят со дна Дуная. В его трюме были обнаружены тела еще четырех жертв кораблекрушения.

После столкновения с катером 64-летний украинский капитан теплохода Viking Sygin арестован.