Число погибших в наводнении в Иркутской области достигло 22

«Сейчас доложили нам, что, к сожалению, уже 22 погибших», — сказал он журналистам.

Днем ранее, 4 июля, было известно о 21 жертве и 13 пропавших без вести.

Ранее 5 июля председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов сообщил, что в результате паводка в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах области. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Ущерб от паводка составил не менее 29 миллиардов рублей.

Наводнение было вызвано затяжными дождями и подъемом уровня рек. По мнению ученых с географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), произошедшее стало результатом атмосферных аномалий и глобального изменения климата.