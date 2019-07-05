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Число погибших в наводнении в Иркутской области достигло 22 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.
«Сейчас доложили нам, что, к сожалению, уже 22 погибших», — сказал он журналистам.
Днем ранее, 4 июля, было известно о 21 жертве и 13 пропавших без вести.
Ранее 5 июля председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов сообщил, что в результате паводка в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.
Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах области. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Ущерб от паводка составил не менее 29 миллиардов рублей.
Наводнение было вызвано затяжными дождями и подъемом уровня рек. По мнению ученых с географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), произошедшее стало результатом атмосферных аномалий и глобального изменения климата.
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Происшествия , Виталий Мутко , Руслан Болотов , РИА Новости , Иркутская Область
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