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Офицеров ФСБ арестовали по делу о разбое 

РИА Новости + ещё 21 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Пять сотрудников ФСБ, которые были задержаны по делу о разбое в особо крупном размере, заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд.
Собеседник агентства уточнил, что один из фигурантов дела — сотрудник Академии ФСБ.
Мера пресечения подозреваемым избрана до августа.
Дело о разбое
РБК со ссылкой на близкие к спецслужбам источники сообщил о задержании шестерых сотрудников ФСБ. Трое из них, по данным издания, служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе специального назначения "Вымпел", еще двое — из управления "К", занимающегося финансовой сферой.
Газета "Ведомости" уточнила, что преступление было совершено десятого июня. Бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, которые действовали предположительно по наводке сотрудника финансового учреждения, инсценировали обыск и изъяли эти деньги, назвав их "черным налом". После этого, по сведениям источников, они поделили денежные средства между собой и сотрудником банка.
Фигурантам дела грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Коррупция в ФСБ
За последнее время это не первый случай, когда сотрудников ФСБ становятся подозреваемыми в преступлениях в сфере финансов. Четыре дня назад сообщалось о задержании работников спецслужбы за хищение денег у предпринимателя, подробностей не приводилось.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в докладе, посвященном состоянию законности и правопорядка за 2018 год, заявил, что количество коррумпированных сотрудников ФСБ, которых выявило управление собственной безопасности, увеличилось за год с 17 человек до 39.
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Комментарии3
Происшествия , Юрий Чайка , ФСБ , Ведомости , РБК
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