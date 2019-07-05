ФСБ просит арестовать помощника полпреда президента в УФО за госизмену

Подозреваемый находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

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