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ФСБ просит арестовать помощника полпреда президента в УФО за госизмену 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого ранее в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте.
"Работаю помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе", — сказал Воробьев, отвечая на вопрос судьи о месте работы.
Подозреваемый находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
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Происшествия , Александр Воробьев , ФСБ , РИА Новости
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