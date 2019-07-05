Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого ранее в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте.
"Работаю помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе", — сказал Воробьев, отвечая на вопрос судьи о месте работы.
Подозреваемый находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.