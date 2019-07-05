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Очередной украинец убил чупакабру 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: тижневик ЕХО / YouTube
Житель украинского села Ивановка, Полтавская область, убил загадочное существо. Селяне утверждают, что мужчина нашел чупакабру, пишет Эхо.
Александр Близнюк вспоминает, как работал во дворе дома и услышал лай собак, бегающих вокруг стопки дров. Он решил проверить, что всполошило питомцев, и увидел неизвестное животное. Украинец подумал, что перед ним лиса, и захотел прогнать ее палкой. Он ударил зверя по голове и убил его. Затем мужчина отнес труп на окраину села и бросил в яму.
Близнюк рассказал о непрошенном госте соседке, а та поделилась новостью с местными парнями. Те осмотрели существо и решили, что это легендарная чупакабра. Существо отдали в ветеринарную клинику для проведения анализов. Их результаты остаются неизвестными.
Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать» и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Подтвержденной информации о существовании этого создания нет.
В 2016 году сообщалось, что житель села Рукшин Черновицкой области Украины нашел в сарае неопознанное животное и заколол вилами. Люди были уверены, что это чупакабра. Труп они передали ветеринарам, которым не удалось установить, что это за зверь.
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Происшествия , В мире , Украина , Ивановка
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