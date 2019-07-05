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Оскорбивший селянина чиновник получил штраф 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новосибирской области суд оштрафовал замглавы одного из сельсоветов Доволенского района за оскорбление местного жителя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Как отмечается, чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Уточняется, что заявление на чиновника написал сам селянин.
По его словам, 35-летний замглавы Доволенского сельсовета, находясь во дворе дома с намерением оценить состояние жилого помещения, оскорбил заявителя.
После проверки прокуратура возбудила дело по статье "Оскорбление".
"По результатам рассмотрения мировой судья привлек муниципального служащего к штрафу в размере 10 тысяч рублей", — отметили в ведомстве.
Ранее красноярский губернатор огрызнулся на "качающих права" пострадавших.
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