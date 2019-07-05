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Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ 

Lenta.ru + ещё 5 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Среди задержанных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ. По информации одного из источников, задержанных подозревают в хищении 140 миллионов рублей в банке. Название банка не уточняется. Другой собеседник издания заявил о 170 миллионах рублей.
Сейчас в Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.
Ранее, 2 июля, Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена. Материалы по делу были переданы в органы военного следствия.
В апреле был задержан бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник Кирилл Черкалин. Его обвиняют в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро — всего 12 миллиардов рублей.
Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.
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Происшествия , Криминал , Григорий Березкин , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , ФСБ , Москва
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