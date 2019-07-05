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СБУ сообщила о задержании агента российской разведки 

РИА Новости + ещё 1 10 минут назад
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна "Укроборонпром", якобы работавшего на военную разведку РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
По данным ведомства, житель Запорожья был завербован в 2014 году и за денежное вознаграждение собирал информацию о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально-политической обстановке в запорожском регионе.
"Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации, на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по статье "государственная измена" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
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Комментарии3
Происшествия , В мире , Укроборонпром , СБУ
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