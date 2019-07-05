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«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша 

Рамблер 12 минут назад
Земляки Луизы Хайруллиной, подозреваемой в том, что она вынесла из банка более 20 миллионов рублей, заявили, что сочувствовали женщине и надеялись, что ее не найдут. Об этом пишет издание Proural.
По данным издания, жители Башкирии отметили, что ожидали от Луизы Хайруллиной более продуманных действий.
«Мы так надеялись, что они уже где-нибудь далеко. Вся Россия за нее переживала, а они ничего лучше не придумали, как уехать в Казань. Не оправдала Луиза ожиданий. Говорили и про криминальную составляющую и про то, что они все продумали и уехали в Казахстан. А в итоге были так близко, обидно за это», — привело комментарий Марии Скворцовой издание.
При этом Айрат Мамаев напомнил, что «политики воруют миллиардами», а кассир «просто хотела лучшей жизни для своей семьи».
«Это самое большое разочарование этого лета. Мы всей семьей надеялись, что ее никогда не найдут и она словно в голливудском фильме будет жить хорошо, где-то в тепле и безопасности. Политики и депутаты воруют миллиардами, но их не сажают. Девушка возможно решила немного пожить для себя и своей семьи, как нормальный человек, не наскребая копейки, чтобы отдать кредиты. Очень грустно, что ее поймали», — подчеркнул Артем Николаев.
В свою очередь Арина Петрова, комментарий которой приводит издание, заявила, что «не понимает всеобщей поддержки» Луизы Хайруллиной.
«Она совершила преступление, а не героизм. И, мне кажется, место ей в тюрьме, потому что за свои поступки отвечать надо. Жалко только детей, они-то тут не причем», — отметила она.
4 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемая в хищении денег из кассы одного из банков города Салавата «вместе с семьей скрывалась в Казани и была задержана на одной из съёмных квартир». Где деньги, пока неизвестно. По данным ведомства, с заявлением о пропаже более 20 миллионов представитель коммерческого учреждения обратился в полицию еще 27 мая.
Комментарии244
Происшествия , Видео , Артем Николаев , Ирина Волк , Мария Скворцова , МВД , Башкортостан , Казань
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