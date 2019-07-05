«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша

Задержанной кассирше, сбежавшей с 23 миллионами, посочувствовали на родине

Кассирше Луизе Хайруллиной, которую подозревают в хищении 23 миллионов рублей, посочувствовали на родине. Земляки женщины признались, что желали ей остаться безнаказанной, и обвинили во всем чиновников.

Хайруллину подозревают в том, что она, работая кассиром в башкирском филиале «Россельхозбанка» , вынесла с работы сумку с 23 миллионами рублей. 35-летнюю сотрудницу банка полицейские нашли в Казани , куда она уехала с мужем и детьми. Однако земляки Хайруллиной, судя по информации местного издания Proural, надеялись, что женщине удастся скрыться.

«Жаль, что ее нашли! В России миллиарды воруют на глазах у всего народа и ничего», — заметила Светлана Чедова.

«Мы так надеялись, что они уже где-нибудь далеко. Вся Россия за нее переживала, а они ничего лучше не придумали, как уехать в Казань», — негодовала Мария Скворцова . «Я думала они давно за границей. Совсем без мозгов», — согласилась Лариса Ткачева.

Айрат Мамаев также оценил поступок Хайруллиной.

«Она просто хотела лучшей жизни для своей семьи», — написал он.

И только Арина Петрова призналась, что «не понимает всеобщей поддержки этой воровки».