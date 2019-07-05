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Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал похищением задержание украинскими спецслужбами на территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
По его мнению, если из Цемаха выбьют "доказательства" по делу о крушении MH17, они вряд ли кого-то убедят.
Украинские СМИ ранее назвали Цемаха "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года.
"Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания", — написал Клинцевич в Facebook.
По его мнению, полученные таким образом "доказательства" едва ли будут иметь какой-то вес.
"Напротив, использование противоправных, а если говорить жестче фашистских методов ведения следствия, лишь свидетельствует о том, кто реально стоял за сбитым "Боингом". В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют", — считает сенатор.
"Но в данном случае меня больше всего волнует судьба конкретного ни в чем не виновного человека. Именно на это я и хочу обратить внимание, прежде всего, правозащитных организаций", — сказал он.
Клинцевич добавил, что за последние пять лет украинские спецслужбы похитили на территории ДНР и ЛНР сотни людей, и судьба большинства их них неизвестна.
Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Происшествия , Франц Клинцевич , Boeing , Совет Федерации
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