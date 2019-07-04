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На Украине сотрудника оборонного завода заподозрили в шпионаже в пользу России 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: ТАСС
По версии Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный якобы собирал и передавал российской разведке информацию о количестве и состоянии военной техники, поступавшей на ремонт одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Следователи Главного следственного управления СБУ утверждают, что сотрудник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины во время пребывания на территории России в 2014 году якобы был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального Штаба Вооруженных Сил России с целью сбора и передачи информации военного характера.
«В дальнейшем указанный гражданин Украины, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию относительно количественного и качественного состава военной техники Вооруженных Сил Украины, которая поступала на ремонт до государственного оборонного предприятия, состояния его боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретных воинских частей и другие сведения военного характера», — говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Там также утверждается, что 3 июля, во время попытки пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо было задержано.
По версии следователей СБУ, у задержанного якобы были обнаружены флеш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую гражданин Украины собирался передать сотруднику ГУ ГШ ВС России во время очередной встречи в Воронеже.
В четверг, 4 июля судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Происшествия , Генштаб , ГРУ , СБУ
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