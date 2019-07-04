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На Кубани в аквапарке погиб ребенок 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Следователи завели уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке в городе Гулькевичи, сообщается на сайте СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи установили, что 3 июля 32-летняя жительница посёлка Комсомольского Гулькевичского района с трехлетним и четырехлетним детьми была в аквапарке в городе Гулькевичи. По предварительным данным, вечером женщина обнаружила четырехлетнего сына в бассейне без признаков жизни. Врачи скорой констатировали смерть ребёнка.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребёнка (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка действиям матери и сотрудников аквапарка.
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Происшествия , Гулькевичи
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