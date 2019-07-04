Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Калифорнии после землетрясения начались пожары 

Говорит Москва + ещё 13 30 минут назад
Фото: Reuters
Несколько возгораний зафиксировано в городе Риджкрест. Там после землетрясения повреждён газопровод. Всего пожарные выехали на 20 вызовов.
Как сообщают местные телеканалы, в одной из больниц города началась эвакуация персонала и пациентов. В нескольких районах отключено электричество.
Население Риджкреста составляет 28 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился примерно в 150 километрах от Лос-Анджелеса. Очаг был расположен на глубине 9 километров.
Это первое землетрясение в Калифорнии магнитудой выше 6 за последние пять лет.
Говорит Москва: последние новости
Причиной ЧП во время салюта в Минске могли стать некачественные заряды Сотрудники ФСБ задержали врачей Росгвардии по делу о получении взятки Среди жертв наводнения в Иркутской области оказался один ребёнок
Происшествия , Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Папа Римский обратился с просьбой к Путину
Внуку Назарбаева предъявили обвинение2
Раскрыт план возвращения Донбасса Украине4
Максим Фадеев восстановит сгоревший храм в Кургане2
«Грех» и санкции: день Путина в Италии22
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение