На юге Калифорнии после землетрясения начались пожары

Несколько возгораний зафиксировано в городе Риджкрест . Там после землетрясения повреждён газопровод. Всего пожарные выехали на 20 вызовов.

Как сообщают местные телеканалы, в одной из больниц города началась эвакуация персонала и пациентов. В нескольких районах отключено электричество.

Население Риджкреста составляет 28 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился примерно в 150 километрах от Лос-Анджелеса. Очаг был расположен на глубине 9 километров.

Это первое землетрясение в Калифорнии магнитудой выше 6 за последние пять лет.