ФСБ задержала врачей Росгвардии

По данным ФСБ, военные медики подделывали диагнозы, при помощи которых военнослужащие могли уволиться по состоянию здоровья. В ходе оперативного эксперимента в конце июня сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения врачами взятки в 350 тысяч рублей за диагноз «язва желудка». Деньги подозреваемым передали мечеными купюрами, после чего их задержали с поличным.