Салют-убийца: Минск свалил трагедию на Россию

Белорусское министерство обороны обнародовало предварительную версию ЧП, произошедшего во время салюта в честь празднования Дня независимости в Минске . Тогда погибла 64-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве предполагают, что трагедия могла произойти из-за некачественных зарядов, которые были приобретены у российской компании.

В Минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске.

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 мм. Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», город Сергиев Посад», — сообщили на сайте в ведомстве.

По информации Минобороны, подрывы произошли в трех местах, где устраивался салют. Причем взрывались изделия одного калибра, в то время как были использованы пять калибров — 105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм.

«Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», — рассказали в белорусском военном министерстве.

Между тем в ведомстве отметили, что при подготовке праздничного салюта были соблюдены все необходимые меры безопасности, которые «регламентированы нормативными документами». В то же время люди, которые запускали расчеты салютных установок, прошли специальную подготовку. «Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами», — отмечают в ведомстве.

В белорусском министерстве сказали, что была создана специальная ведомственная комиссия, которая занимается отработкой всех версий произошедшего и ведет служебное расследование по факту подрывов. «Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай», — говорится в сообщении Минобороны.

Сотрудники ведомства отметили, что комиссия рассматривает еще ряд версий ЧП. «Для исключения „человеческого фактора“ — неправильной эксплуатации установок и изделий — в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок», — отметили в ведомстве. Также отмечается, что, согласно нормативным документам, в местах проведения салюта «было выставлено оцепление».

Напомним, что праздничный салют, выпущенный в День независимости, привел к гибели 64-летней женщины, в которую попал один из снарядов, когда она наблюдала за фейерверком с берега реки Свислочь.

«3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам», — отмечали в белорусском СК.

Женщина, как отметили в Министерстве здравоохранения , от полученной травмы скончалась. «К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы… спасти её не удалось… осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травмой, несовместимой с жизнью», — отмечали в местном Минздраве.

В то же время, по словам пресс-секретаря главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимира Макарова , с военными, которые работали с установками, во время происшествия «ничего не произошло», передает РИА «Новости».

Между тем в сети появилось видео фейерверка. Где-то на второй минуте раздались сильные хлопки, которые, как отмечают СМИ, побивали окна соседних домов. После первого взрыва за сценой начал подниматься большой столп темно-серого дыма, который постепенно растаял в воздухе. Тем не менее праздничный салют был продолжен.

Кроме того, прогремевшие четыре взрыва привели к разрушению салютных установок. В результате произошедшего сотрудники СК Белоруссии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 463 «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» УК Республики Беларусь.