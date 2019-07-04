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В ТЦ «Авиапарк» дал течь самый большой в Европе аквариум: видео 

ТК «Звезда» + ещё 17 1 час назад
Фото: Соцсети
Для устранения проблемы в аквариум опустился аквалангист, приступивший к замене герметика в районе соединительных колец.
В столичном торговом центре «Авиапарк» произошла протечка самого большого в Европе аквариума. Вода струится прямо по его стенке на пол, на месте начаты работы по устранению проблемы.
Протечка оказалась некрупной, но вода шла из нее постоянно. На кадрах с места инцидента видно, как для ее устранения в аквариум опустился аквалангист. Он приступил к замене герметика в районе соединительных колец, образующих из нескольких элементов единый аквариум.
По данным пресс-службы ТЦ, протечка является не аварийной ситуацией, а плановым мероприятием. Работы по замене герметика будут проводиться в течение нескольких дней.
Между тем, ранее подобный инцидент произошел в ТЦ «Океания». Там в 24-метровом аквариуме треснуло стекло, и вода начала протекать наружу. Очевидцы сняли бьющую из стекла аквариума объемом более миллиона литров струю воды, которая заливала пол ТРЦ.
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