Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела против главы государственной компании «Автодор». Как сообщает РИА Новости, дело связано с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
По словам Чайки, главе компании вменяют злоупотребление полномочиями. Генпрокурор подчеркнул, что речь идет о масштабных нарушениях.
Имя фигуранта дела не уточняется. До февраля 2019 года председателем правления «Автодора» был Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.
Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к «Автодору» источник, дело возбудили в отношении Кельбаха. Экс-глава «Автодора» заявил радиостанции «Говорит Москва», что о деле впервые услышал от журналистов.
ЦКАД, которая появится в 50-и километрах от МКАД, призвана разгрузить трассы и улучшить транспортную ситуацию в Новой Москве. Завершить строительство планировалось к 2018 году, затем срок сдвинули на 2021-й.
В апреле 2019-го Счетная палата выявила необходимость дополнительного финансирования ЦКАД на 19,8 миллиарда рублей.
Эти деньги пойдут на возмещение концессионерам из-за срыва сроков строительства: доходы в 22,431 миллиарда рублей, которые эксплуатация дороги должна была принести в 2019-2020 годах, не поступят.
Также в Счетной палате указали на рост стоимости строительства третьего и четвертого участка ЦКАД на 12,3 миллиарда рублей.
Среди причин срыва сроков строительства в Счетной палате называли низкое качество проектирования, затянувшееся оформление земельных участков, нехватку рабочих и строительной техники.