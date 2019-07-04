Против главы «Автодора» возбудили дело

По словам Чайки, главе компании вменяют злоупотребление полномочиями. Генпрокурор подчеркнул, что речь идет о масштабных нарушениях.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к «Автодору» источник, дело возбудили в отношении Кельбаха. Экс-глава «Автодора» заявил радиостанции «Говорит Москва», что о деле впервые услышал от журналистов.

ЦКАД, которая появится в 50-и километрах от МКАД, призвана разгрузить трассы и улучшить транспортную ситуацию в Новой Москве. Завершить строительство планировалось к 2018 году, затем срок сдвинули на 2021-й.

В апреле 2019-го Счетная палата выявила необходимость дополнительного финансирования ЦКАД на 19,8 миллиарда рублей.

Эти деньги пойдут на возмещение концессионерам из-за срыва сроков строительства: доходы в 22,431 миллиарда рублей, которые эксплуатация дороги должна была принести в 2019-2020 годах, не поступят.

Также в Счетной палате указали на рост стоимости строительства третьего и четвертого участка ЦКАД на 12,3 миллиарда рублей.

Среди причин срыва сроков строительства в Счетной палате называли низкое качество проектирования, затянувшееся оформление земельных участков, нехватку рабочих и строительной техники.