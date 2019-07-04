Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Опоздавший на рейс в Анапу пассажир напал во Внуково на представителя низкобюджетной авиакомпании "Победа" , которого пришлось отправить в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера.

"В ночь на 1 июля на посадку рейса DP147 Москва-Анапа опоздали два пассажира. Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Затем один из них напал на представителя и пнул его ногой в голову", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сотрудник "Победы" "потерял сознание, после чего был отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти".

Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел в московском аэропорту Внуково.