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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Опоздавший на рейс в Анапу пассажир напал во Внуково на представителя низкобюджетной авиакомпании "Победа", которого пришлось отправить в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера.
"В ночь на 1 июля на посадку рейса DP147 Москва-Анапа опоздали два пассажира. Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Затем один из них напал на представителя и пнул его ногой в голову", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, сотрудник "Победы" "потерял сознание, после чего был отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти".
Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел в московском аэропорту Внуково.
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Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково , РИА Новости , Анапа
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