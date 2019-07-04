Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию

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Минздрав Белоруссии назвал причину гибели женщины на салюте в Минске 

РИА Новости 1 час назад
Причиной смерти женщины на салюте в Минске стал осколок, который повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды, сообщил в четверг министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске случилось ЧП, в результате которого погибла женщина. Как сообщил в четверг СК Белоруссии, произошло четыре взрыва фейерверочных изделий, из-за чего были разрушены салютные установки, а разлетом осколков были причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.
"К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы… спасти её не удалось… осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травмой, несовместимой с жизнью", — говорится в заявлении Караника, которое размещено на сайте Минздрава республики.
Как отметил Караник, дочери погибшей женщины, которая находилась с ней в момент ЧП, была оказана экстренная психологическая помощь. "С ней и сейчас работают психологи и психотерапевты. Потому что понятно, что сейчас ей очень тяжело", — сказал министр.
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Происшествия , Видео , Минздрав РФ , Минск
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