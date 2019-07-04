Упавшее на детскую площадку дерево убило ребенка в Москве

В экстренных службах Москвы сообщили, что в результате падения дерева на детской площадке в Гольяновском переулке погиб малолетний ребенок.

«В Гольяновском проезде от порывов ветра дерево упало на ребенка на детской площадке. Он скончался», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее еще одно упавшее дерево перекрыло три полосы перекрыты для движения транспорта на Кутузовском проспекте на западе Москвы.

«Возле дома 76 на Кутузовском проспекте на проезжую часть упало дерево. Перекрыто три полосы в сторону области», — сообщил источник РИА «Новости».

В результате ЧП никто не пострадал. Коммунальщики устраняют последствия инцидента. Тем временем столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о сильном ветре до 17 метров в секунду до вечера четверга.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 4 июля с 09.00 до 21.00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с», — сообщили в главке.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Напомним, в апреле 2018 года во время урагана в Москве погибла 13-летняя девочка, которую накрыло внезапно взлетевшим от порыва ветра мусорным баком; в Сети появились кадры жуткого происшествия.