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Дерево убило ребенка в Москве 

Рамблер 13 минут назад
Маленький ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы после того, как на него упало дерево, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от источника в столичных экстренных службах.
Инцидент произошёл 4 июля на востоке Москвы в Гольяновском проезде. По словам собеседника издания, дерево не выдержало порывов ветра. Медики прибыли на место трагедии через пять минут после вызова, но спасти пострадавшего ребёнка не смогли.
«Медиками была констатирована биологическая смерть ребенка на месте происшествия в результате травм, не совместимых с жизнью. Матери ребенка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в Москве в связи с резкими порывами ветра до 17 м/с. Неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся облачностью, сохранятся вплоть до 21.00 4 июля. Сотрудники МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы на это время не проходить под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
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Происшествия , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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