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Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске 

RT на русском 44 минуты назад
Пресс-служба министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.
«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм)», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.
Отмечается, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены.
«Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай», — отметили в Минобороны.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пятеро были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта. СК Белоруссии возбудил уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Министерство обороны , Минск
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