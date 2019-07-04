Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Пресс-служба министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске , в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм)», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Отмечается, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены.

«Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай», — отметили в Минобороны.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пятеро были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта. СК Белоруссии возбудил уголовное дело.