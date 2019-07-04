Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменский геймер получил инсульт из-за онлайн-игры 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Тюмени медики госпитализировали игромана с геморрагическим инсультом. Врачи буквально достали его с того света. В течение нескольких дней тюменец увлеченно играл в онлайн-игру и не выполнял предписания врача — следить за давлением.
При своей гипертонии парень играл ночи напролет, а днем ложился спать. Через несколько дней у геймера появилась общая слабость. И, наконец, в одну из ночей он потерял сознание.
Парня госпитализировали, он пробыл около суток в реанимации в областной больнице. У пациента диагностировали геморрагический инсульт.
«На фоне эмоциональных переживаний произошёл резкий скачок кровяного давления. Внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела», — сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы № 2.
Специалисты инсультного отделения смогли буквально «вытащить» молодого игромана с того света. А ведь была серьезная угроза необратимых изменений в головном мозге и даже летального исхода.
Уже через несколько дней пациент смог двигаться, к нему вернулась речь. Все это время с ним занимались логопед и инструкторы лечебной физкультуры на специальных реабилитационных аппаратах.
По словам старшего врача экстренного неврологического отделения ОКБ №2 Ларисы Муратовой, нет прямой зависимости игромании и возникновения инсульта в молодом возрасте. Однако есть большая вероятность, что пациент проводил время за игрой перед возникновением такого критического состояния его и спровоцировало.
«Только благодаря современным технологиям, удалось избежать инвалидизации пациента после инсульта. Но лучше не допускать развития сосудистой катастрофы в головном мозге», — отмечает врач.
Теперь парню нужно будет постоянно заниматься, делать упражнения, работать с логопедом. Он был в тяжелом состоянии, и такое не проходит бесследно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
После ЧП во время салюта в Минске возбуждено уголовное дело «Дятловцев» могли убить мансийцы Гаджет стоял на зарядке. В Кургане после взрыва телефона погиб ребенок
Комментарии
Происшествия , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин заговорил о 2024-м годе251
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию19
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу28
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»263
Корабли НАТО зашли в порт Одессы6
Видео
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
01:01
Трамп яростно пригрозил Ирану
В мире
00:56
Смертельный взрыв: ребенок погиб из-за телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение