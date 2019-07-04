Тюменский геймер получил инсульт из-за онлайн-игры

Тюмени медики госпитализировали игромана с геморрагическим инсультом. Врачи буквально достали его с того света. В течение нескольких дней тюменец увлеченно играл в онлайн-игру и не выполнял предписания врача — следить за давлением.

При своей гипертонии парень играл ночи напролет, а днем ложился спать. Через несколько дней у геймера появилась общая слабость. И, наконец, в одну из ночей он потерял сознание.

Парня госпитализировали, он пробыл около суток в реанимации в областной больнице. У пациента диагностировали геморрагический инсульт.

«На фоне эмоциональных переживаний произошёл резкий скачок кровяного давления. Внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела», — сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы № 2.

Специалисты инсультного отделения смогли буквально «вытащить» молодого игромана с того света. А ведь была серьезная угроза необратимых изменений в головном мозге и даже летального исхода.

Уже через несколько дней пациент смог двигаться, к нему вернулась речь. Все это время с ним занимались логопед и инструкторы лечебной физкультуры на специальных реабилитационных аппаратах.

По словам старшего врача экстренного неврологического отделения ОКБ №2 Ларисы Муратовой, нет прямой зависимости игромании и возникновения инсульта в молодом возрасте. Однако есть большая вероятность, что пациент проводил время за игрой перед возникновением такого критического состояния его и спровоцировало.

«Только благодаря современным технологиям, удалось избежать инвалидизации пациента после инсульта. Но лучше не допускать развития сосудистой катастрофы в головном мозге», — отмечает врач.

Теперь парню нужно будет постоянно заниматься, делать упражнения, работать с логопедом. Он был в тяжелом состоянии, и такое не проходит бесследно.