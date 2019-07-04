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В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ГУМВД со слов потерпевшей, 55-летняя женщина-кондуктор получила травмы в среду днем, когда в салоне троллейбуса у нее возник конфликт с одним из пассажиров.
"По словам женщины, молодой человек вел себя неадекватно, бегал по салону и пытался выхватить катушку с билетами. Молодого человека и сопровождающее его лицо попросили покинуть салон. При выходе он нанес удар в лицо женщине-кондуктору. По факту произошедшего проводится проверка", — говорится в сообщении.
Сейчас полиция ищет виновника конфликта.
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