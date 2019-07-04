Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной причиной происшествия с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости.

О причине ЧП Шойгу доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным . По словам министра, из аккумуляторного отсека огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя «полностью изолированную и безлюдную» ядерную установку.

«Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — сообщил Шойгу.

Министр выразил надежду, что аппарат будет восстановлен в ближайшее время.

До заявления Шойгу официальных сообщений о наличии ядерной установки на подлодке не было.

1 июля при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков. Среди погибших — семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России.

Причиной их гибели назвали отравление продуктами горения. СМИ писали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из электрораспределительных щитов аппарата.

В Кремле сообщили, что часть информации о гибели моряков-подводников не будет рассекречена, так как является гостайной. В частности, в секрете останется то, на какой подлодке и с каким глубоководным аппаратом это произошло.