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Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком» 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной причиной происшествия с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости.
О причине ЧП Шойгу доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, из аккумуляторного отсека огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя «полностью изолированную и безлюдную» ядерную установку.
«Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — сообщил Шойгу.
Министр выразил надежду, что аппарат будет восстановлен в ближайшее время.
До заявления Шойгу официальных сообщений о наличии ядерной установки на подлодке не было.
1 июля при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков. Среди погибших — семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России.
Причиной их гибели назвали отравление продуктами горения. СМИ писали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из электрораспределительных щитов аппарата.
В Кремле сообщили, что часть информации о гибели моряков-подводников не будет рассекречена, так как является гостайной. В частности, в секрете останется то, на какой подлодке и с каким глубоководным аппаратом это произошло.
Комментарии242
Происшествия , Армия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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