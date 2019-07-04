Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ РФ — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", — сказал Шойгу.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.
Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
Последние новости
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Комментарии
Происшествия , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия сделала громкое заявление по Крыму491
Путин поставил условие Зеленскому215
«Убивавшего русских» Бобохидзе потребовали наказать10
Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»12
Чиновница разделась для Playboy и потеряла работу17
Видео
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
02:28
Смелый кот спас хозяев от кобры
В мире
00:37
Тегеран поставил ультиматум ЕС и США
В мире
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
02:52
Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»
Армия
09:41
Британия сделала громкое заявление по Крыму
В мире Политика
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение